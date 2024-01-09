Влияние Эль-Ниньо на погоду в России оценили

Эколог Головачева: из-за Эль-Ниньо зимы в России могут стать более морозными

Эффект под названием Эль-Ниньо может привести к более морозным зимам в том числе и в России. Влияние этого природного феномена на погоду в стране в беседе с «Известиями» оценила замдиректора института экологии РУДН Ирина Головачева.

Южная осцилляция связана с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Вследствие него среднемировая температура может вырасти.

«Кроме того, влияние Эль-Ниньо в зимние месяцы может сказаться на Европе — в связи с изменением влажности зимы могут стать более морозными, как мы наблюдали в этом году и в России», — рассказала Головачева.

Однако, как напомнила эколог, явление Эль-Ниньо, как и обратное ему Ла-Нинья, периодичны и происходят каждые два-семь лет. Климатические изменения предсказуемы, поэтому есть возможность к ним подготовиться.

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