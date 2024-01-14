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18:14, 14 января 2024Экономика

Российский миллиардер спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине. Стоит ли ждать скорого мира?

Дерипаска призвал ждать окончания конфликта на Украине не раньше мая 2025 года
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: РИА Новости

Скорого мира на Украине ждать не стоит, конфликт завершится не раньше мая 2025 года. Возможные сроки в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе спрогнозировал российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.

Ожидается, что главной темой форума будут переговоры об урегулировании на Ближнем Востоке и мире на Украине. От Соединенных Штатов приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется

Олег Дерипаска миллиардер и бизнесмен

Кроме того, Дерипаска указал, что на повестке значится конфликт в Газе. Второй важной темой будет обсуждение текущей экономической ситуации на фоне повышения процентных ставок и роста долга, отметил бизнесмен.

В НАТО призвали готовиться к длительному противостоянию на Украине

Как отметил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, конфликт Украины и России будет длиться еще долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году. По его словам, ожидается затяжной конфликт «с небольшими наступлениями, контрнаступлениями». Вместе с тем Джоанэ подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку Киеву.

Фото: Reuters

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против заморозки конфликта на Украине. Он обосновал свою позицию тем, что справедливый мир не может включать соглашение на условиях, продиктованных Россией.

Путин обозначил условия мирных переговоров по Украине

Российский президент Владимир Путин отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно скорее, однако пойдет на это на своих условиях. По его словам, суть проблемы кроется не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Глава государства заявил, что у Москвы нет желания «воевать бесконечно», но и сдавать свои позиции она не собирается.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что в Кремле не видят предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине. Вместе с тем он отметил, что достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант.

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Зеленский выступил против заморозки конфликта

Как объяснил украинский президент Владимир Зеленский, замороженный конфликт представляет собой патовую ситуацию. По его словам, это «вулкан, который спит и точно проснется». Какое-либо окончание конфликта необходимо, подчеркнул он.

В то же время политик добавил, что в ближайшее время Киев не планирует делать паузу в боевых действиях. Он считает, что перемирие даже на два-три года приведет к том, что Россия просто «переедет» Украину.

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      Алина Гончарова
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