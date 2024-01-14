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17:57, 14 января 2024Бывший СССР

Ситуацию с личным составом в ВСУ оценили как критическую

Комбриг Тарасенко: в ВСУ наблюдается критическая ситуация с личным составом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается критическая ситуация, средний возраст бойцов после очередной волны мобилизации составляет более 40 лет, нередко в армию забирают даже с серьезными заболеваниями. Об этом заявил командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко, сообщает ТАСС.

«В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего», — поделился комбриг.

По его словам, поступающие в армию 40-летние мужчины имеют соответствующий багаж серьезных или возрастных заболеваний. Тарасенко отметил, что предыдущий, более молодой призы закончился уже во многих подразделениях по причине ранений или перевода в тыловые подразделения.

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о тяжелой ситуации для ВСУ на фронте. Тука добавил, что на некоторых направлениях фронта ситуация «наиболее горячая», а ВСУ лишились преимущества в единственном аспекте — численном превосходстве БПЛА. Он отметил, что, по словам украинских военных, у российских войск преимущество по численности дронов один к десяти.

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      Алевтина Запольская
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