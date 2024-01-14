Сын Трампа двумя словами описал схему завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно урезав финансирование

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший двумя словами описал схему завершения конфликта на Украине. Своим мнение он поделился на своей странице в соцсети X.

«Как положить конец войне России и Украины? Урезать деньги», — заявил он. Трамп-младший отметил, что это является единственным способом начать переговоры.

Ранее Дональд Трамп-младший сообщил, что рядовые американцы выступают против помощи Украине. Он также признал, что Украина уже давно проиграла в противостоянии с Россией. По его словам, Вашингтону необходимо прекратить оказывать финансовую помощь Киеву, поскольку у него нет шансов победить. «Украина проиграла эту войну уже давно, мы просто держим их на системе жизнеобеспечения с бесконечными деньгами», — отметил Трамп-младший.