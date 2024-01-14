Умер актер из «Елок» Адылбек Атыхаев

Умер актер из «Елок» Адылбек Атыхаев, ему было 57 лет. Об этом сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале.

Причина смерти не раскрывается.

В сообщении уточнятся, что артист более 20 лет жизни посвятил работе в Bazelevs. В нескольких фильмам франшизы «Елки» Атыхаев сыграл роль дворника, работающего на Красной площади.

Накануне, 14 января стало известно о смерти каскадера и актера Александра Захаренкова, ему было 38 лет. Причиной смерти стали последствия инсульта.