Названа причина смерти 38-летнего российского актера и каскадера

Гильдия каскадеров: 38-летний актер Александр Захаренков умер от инсульта

Причиной смерти российского каскадера и актера Александра Захаренкова стал инсульт. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщили в Гильдии каскадеров.

Президент организации Александр Иншаков подтвердил гибель коллеги. Представитель гильдии добавила, что у каскадера «вовремя не установили проблему, и все это вылилось в отек мозга».

О смерти Захаренкова сообщалось ранее 14 января. Артист скончался в возрасте 38 лет.

Захаренков принимал участие в съемках таких фильмов и сериалов, как «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним "Албанец"», «СОБР», «Геймеры», «Балканский рубеж», «Фантом», «Марго. Огненный крест», «Боец. Рождение легенды». Одной из последних его лент стала фэнтезийная картина «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном. Всего Захаренков снялся в 25 проектах, дебютировав в кино во второй половине 2000-х.