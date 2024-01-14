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09:23, 14 января 2024Путешествия

В аэропортах Москвы задержали больше 20 авиарейсов

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы задержали и отменили 20 авиарейсов

Фото: Unsplash

В московских аэропортах по меньшей мере 20 рейсов задержали или отменили. Такие данные в воскресенье, 14 января, приводит сервис «Яндекс. Расписание».

Таким образом, во Внуково задержали семь рейсов, еще один был отменен. В Домодедово, как отмечалось, два задержанных рейса, в Шереметьево — около десяти. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных аэропортах не раскрывается.

При этом еще вечером 13 января, как утверждалось, Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов. «Погода опасна», — высказались тогда синоптики. Помимо этого, по Москве и Московской области уже ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее стало известно, что российский самолет застрял в Египте на 16 часов из-за неисправности. Boeing 777 должен был отправиться из Египта в столичный аэропорт еще 11 января. В компании Red Wings объяснили сбой неисправностью лайнера и пообещали отправить за пассажирами резервный борт.

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      Варвара Кошечкина
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