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15:39, 14 января 2024Бывший СССР

В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Leo Correa / AP

В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

«В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного"», — говорится в сообщении. Отмечается, что в городе до сих пор не была объявлена воздушная тревога. Подробности о взрывах не приводятся.

Ранее глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявил, что в результаты работы российской артиллерии, танков, авиации и беспилотных летательных аппаратов в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена портовая инфраструктура.

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      Алевтина Запольская
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