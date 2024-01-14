В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram.

«В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного"», — говорится в сообщении. Отмечается, что в городе до сих пор не была объявлена воздушная тревога. Подробности о взрывах не приводятся.

Ранее глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявил, что в результаты работы российской артиллерии, танков, авиации и беспилотных летательных аппаратов в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена портовая инфраструктура.