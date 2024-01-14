В подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждениях

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в области повреждена портовая инфраструктура

В результаты работы российской артиллерии, танков, авиации и беспилотных летательных аппаратов в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена портовая инфраструктура. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

«За минувшие сутки противник совершил 103 обстрела, выпустив 406 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов... [повреждена] припортовая инфраструктура», — говорится в сообщении украинского чиновника о результатах работы российских военных.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в селе Ольховатка Купянского района области из-за взрывов повреждены склады и предприятия. По словам чиновника, в пятницу, 12 января, Ольховатка подверглась ударам. Повреждения получили два предприятия и склады, отметил он. При этом Синегубов не рассказал, какие именно объекты были атакованы. Глава Харьковской ОВА добавил, что никто из местных жителей не пострадал.