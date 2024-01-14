Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:08, 14 января 2024Бывший СССР

В Киеве захотели провести саммиты по «формуле мира» Зеленского

Ермак: Киев решил провести два саммита для утверждения «формулы мира» Зеленского

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Киев намерен провести несколько саммитов по украинской «формуле мира», сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что планируется два мероприятия. Первое будет посвящено обсуждению пунктов «формулы мира», а на втором саммите мировые лидеры займутся доработкой и утверждением плана по урегулированию конфликта, рассказал Ермак. «Очень важно понимать, что наша цель — общий план. В конце концов, по результатам это будет общий план, не украинский, общий план Следующие шаги — организовать первый инагурированный саммит на уровне лидеров», — заявил он.

Точные даты саммитов неизвестны.

По данным агентства Bloomberg, 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Рияде прошла секретная встреча США и западных союзников Украины по «формуле мира», однако сторонам не удалось достичь существенного прогресса в ходе дискуссии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Захарова назвала условие для начала переговоров по Украине

      На юге Исландии лава извергающегося вулкана накрыла город

      В Киеве захотели провести саммиты по «формуле мира» Зеленского

      На Украине отказались раскрыть план ВСУ на 2024 год

      Стало известно о просьбах стран Юга учитывать интересы России по Украине

      На Украине пожаловались на предложения о немедленных переговорах с Россией

      В МИД обвинили власти США в гибели блогера Лиры в украинской тюрьме

      На Украине выступили против заморозки конфликта с Россией

      В Белгороде смонтировали первое модульное укрытие от обстрелов ВСУ

      Снимавших пранки в московском метро задержала полиция

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости