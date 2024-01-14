В Киеве захотели провести саммиты по «формуле мира» Зеленского

Ермак: Киев решил провести два саммита для утверждения «формулы мира» Зеленского

Киев намерен провести несколько саммитов по украинской «формуле мира», сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что планируется два мероприятия. Первое будет посвящено обсуждению пунктов «формулы мира», а на втором саммите мировые лидеры займутся доработкой и утверждением плана по урегулированию конфликта, рассказал Ермак. «Очень важно понимать, что наша цель — общий план. В конце концов, по результатам это будет общий план, не украинский, общий план Следующие шаги — организовать первый инагурированный саммит на уровне лидеров», — заявил он.

Точные даты саммитов неизвестны.

По данным агентства Bloomberg, 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Рияде прошла секретная встреча США и западных союзников Украины по «формуле мира», однако сторонам не удалось достичь существенного прогресса в ходе дискуссии.