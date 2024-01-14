В Турции пообещали не пускать корабли НАТО в Черное море

Турецкий политик Перинчек: кораблей НАТО не будет в Черном море, пока идет СВО

Председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что кораблей НАТО не должно быть в Черном море, пока идет СВО. Его слова приводит РИА Новости.

Перинчек сослался на действия Конвенции Монтре, которая рассчитана на обеспечение стабильности в регионе. По его словам, его партия будет следить за тем, чтобы правящая в стране Партия справедливости и развития соблюдала условия конвенции.

Ранее в январе Минобороны Турции сообщило, что не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы проданный Украине тральщик Великобритании в соответствии с положениями Конвенции Монтре.

Киев купил у британцев два тральщика для, как заявлялось, усиления безопасности в Черном море.