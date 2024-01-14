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06:37, 15 января 2024Мир

В Турции пообещали не пускать корабли НАТО в Черное море

Турецкий политик Перинчек: кораблей НАТО не будет в Черном море, пока идет СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Border Police of Georgia/XinHua/Global Look Press

Председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что кораблей НАТО не должно быть в Черном море, пока идет СВО. Его слова приводит РИА Новости.

Перинчек сослался на действия Конвенции Монтре, которая рассчитана на обеспечение стабильности в регионе. По его словам, его партия будет следить за тем, чтобы правящая в стране Партия справедливости и развития соблюдала условия конвенции.

Ранее в январе Минобороны Турции сообщило, что не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы проданный Украине тральщик Великобритании в соответствии с положениями Конвенции Монтре.

Киев купил у британцев два тральщика для, как заявлялось, усиления безопасности в Черном море.

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      Марина Совина
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