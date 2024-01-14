В Великобритании рассказали о желании Зеленского устранить конкурентов

Spectator: Зеленский ввел санкции против украинцев ради устранения конкурентов

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против 17 отечественных компаний, а также наложил персональные ограничения в адрес 1611 украинских граждан, заявил британский обозреватель Марк Холлингсворт. Об этом пишет The Spectator.

Журналист сослался на заявление гендиректора украинской компании «Смарт-холдинг» Юлии Кирьяновой. Ранее компания подвергалась полицейским рейдам и уголовным преследованиям, рассказал он. Причиной этого стали «неопределенные соображения национальной безопасности».

По мнению автора, Зеленский таким образом желает устранить конкурентов — Киев не хочет, чтобы украинские компании возглавляли бизнесмены, имеющие связи с властями. Холлингсворт осудил подобные действия украинского руководства. «Западные читатели будут удивлены, узнав, что как минимум 17 украинских компаний и около 1611 граждан страны попали под санкции правительства Украины», — добавил он.

В ноябре Зеленский двумя указами ввел санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России.

