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15:34, 15 января 2024Наука и техника

Смартфоны Samsung получат рекордную поддержку

SamMobile: Samsung будет обновлять Android на своих смартфонах семь лет

Фото: Unsplash

Новые смартфоны Samsung получат расширенную поддержку обновлениями. Об этом сообщает издание SamMobile.

По информации журналистов, корпорация намерена поддерживать флагманские смартфоны серии Galaxy S24 в течение семи лет с момента выхода. Судя по всему, речь идет не только о патчах безопасности, но и обновлениях Android. Это рекордный показатель для корейской компании — в настоящий момент флагманы и некоторые доступные устройства бренда поддерживаются обновлениями в течение четырех лет.

Таким образом, Samsung повторит достижение Google, которая в октябре 2023 года объявила, что смартфоны серии Pixel будут поддерживаться обновлениям Android и патчами безопасности в течение семи лет с момента выхода.

По словам журналистов медиа, неизвестно, распространится ли расширенная поддержка на другие смартфоны корейской корпорации. Специалисты полагают, что в компании могут не учитывать старые девайсы, чтобы сэкономить собственные ресурсы.

Анонс флагманских смартфонов линейки Samsung Galaxy S24 запланирован на 17 января. Ранее инсайдеры рассказали, что самый доступный гаджет серии обойдется в 799 долларов, топовый Galaxy S24 Ultra будет стоить 1199 долларов.

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      Андрей Ставицкий
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