Смартфоны Samsung получат рекордную поддержку

SamMobile: Samsung будет обновлять Android на своих смартфонах семь лет

Новые смартфоны Samsung получат расширенную поддержку обновлениями. Об этом сообщает издание SamMobile.

По информации журналистов, корпорация намерена поддерживать флагманские смартфоны серии Galaxy S24 в течение семи лет с момента выхода. Судя по всему, речь идет не только о патчах безопасности, но и обновлениях Android. Это рекордный показатель для корейской компании — в настоящий момент флагманы и некоторые доступные устройства бренда поддерживаются обновлениями в течение четырех лет.

Таким образом, Samsung повторит достижение Google, которая в октябре 2023 года объявила, что смартфоны серии Pixel будут поддерживаться обновлениям Android и патчами безопасности в течение семи лет с момента выхода.

По словам журналистов медиа, неизвестно, распространится ли расширенная поддержка на другие смартфоны корейской корпорации. Специалисты полагают, что в компании могут не учитывать старые девайсы, чтобы сэкономить собственные ресурсы.

Анонс флагманских смартфонов линейки Samsung Galaxy S24 запланирован на 17 января. Ранее инсайдеры рассказали, что самый доступный гаджет серии обойдется в 799 долларов, топовый Galaxy S24 Ultra будет стоить 1199 долларов.