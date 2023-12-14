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14:56, 14 декабря 2023Наука и техника

Раскрыта стоимость флагманов Samsung

Hankyung: смартфоны Samsung Galaxy S24 будут стоить минимум 799 долларов

Фото: Horst Galuschka / dpa / Globallookpress.com

Компания Samsung не будет повышать цены на новые флагманские смартфоны. Об этом сообщает корейское издание Hankyung.

В отчете инсайдеров говорится, что на январском мероприятии Samsung Unpacked компания представит три модели смартфона. Корпорация должна выпустить базовый флагман Galaxy S24, модель с увеличенным дисплеем Galaxy S24 Plus и продвинутый флагман Galaxy S24 Ultra.

Также из раскрытых данных следует, что стоимость новых устройств Samsung останется на уровне старых моделей. Стартовый Galaxy S24 обойдется минимум в 799 долларов, Galaxy S24+ будет стоить 999 долларов, Galaxy S24 Ultra обойдется в 1199 долларов. Цены на варианты с дополнительной памятью будут выше.

По словам специалистов, удерживая цены на прежнем уровне, Samsung намерена увеличить продажи на 10 процентов на восстанавливающемся рынке смартфонов. Согласно планам компании, линейку Galaxy S24 продадут тиражом 33 миллиона устройств.

В начале декабря инсайдеры раскрыли характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, анонс которого запланирован на январь. Девайс получит титановый корпус, обновленный телеобъектив, новую систему охлаждения и поддержку стандарта связи Wi-Fi 7.

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      Андрей Ставицкий
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