Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:58, 4 декабря 2023Наука и техника

Флагман Samsung получит титановый корпус

Windows Report: Samsung Galaxy S24 Ultra получит корпус из титана и новую камеру

Фото: Steve Marcus / Reuters

Инсайдеры раскрыли характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Об этом сообщает издание Windows Report.

По информации близких к Samsung источников, новый флагман бренда будет отличаться от предыдущей модели наличием титанового корпуса. Примерно такой же корпус получили представленные осенью топовые смартфоны от Apple — iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Авторы также рассказали, что самая дорогая модель серии будет иметь обновленный телеобъектив разрешением 50 мегапикселей и с пятикратным оптическим зумом, новую систему охлаждения и поддержку стандарта связи Wi-Fi 7.

В материале говорится, что Galaxy S24 Ultra не будет значительно отличаться от Galaxy S23 Ultra. Так, новый флагман по-прежнему будет иметь 6,8-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD и частотой 120 герц, 12 гигабайт оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.

Также инсайдеры заметили, что как минимум в США все модели серии — S24, S24 Plus и S24 Ultra — получат модем от Qualcomm с функцией Smart Transit. Устройство будут поддерживать работу с искусственным интеллектом. Презентация флагманов Samsung состоится в январе.

Ранее инсайдер под ником Ice Universe заявил, что Samsung Galaxy S24 и S24+ получат процессор Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 — в зависимости от региона продаж. Только топовая модель Galaxy S24 Ultra будет поставляться исключительно с чипом Snapdragon 8 Gen 3.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям. Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?

      Зеленский решился на отчаянный шаг из-за угрозы бунта

      Путин высказался о русофобии в странах Прибалтики

      Словакия исключила поставки оружия и боеприпасов Украине

      Глава МВД Эстонии допустил закрытие границ с Россией

      Саперы взорвали служившую игрушкой детям и украшавшую сад пенсионеров бомбу

      Обвинение запросило 19,5 лет колонии обвиняемому в хищениях экс-министру

      «Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

      Путин оценил ситуацию с мигрантами

      Путин заявил об отсутствии контактов в отношениях со Швецией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости