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04:30, 3 декабря 2023Наука и техника

Раскрыты характеристики новых флагманов Samsung

GSM Arena: Samsung Galaxy S24 получит от 8 гигабайт оперативной памяти

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Инсайдер под ником Ice Universe раскрыл характеристики будущих флагманов Samsung. Об этом сообщает издание GSM Arena.

По информации специалиста, в начале 2024 года корейская компания представит три новых устройства — Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Базовые версии девайсов будут иметь восемь гигабайт оперативной памяти. Продвинутые модели получат 12 гигабайт оперативной памяти.

Ice Universe заключил, что версии с 16 гигабайт оперативной памяти не существует. По словам инсайдера, этот факт удивил его: так, даже выпущенная в 2020 году модель Galaxy S20 Ultra имела продвинутую версию с 16 гигабайтами памяти.

Также автор рассказал, что Galaxy S24 и S24+ получат процессор Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 — в зависимости от региона продаж. Только топовая версия Galaxy S24 Ultra будет поставляться исключительно с процессором Snapdragon 8 Gen 3.

В конце ноября инсайдеры из Южной Кореи рассказали, что линейку смартфонов Samsung Galaxy S24 представят 17 января на презентации в США. Устройства появятся в продаже с 30 января.

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      Андрей Ставицкий
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