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19:23, 20 ноября 2023Наука и техника

Раскрыта дата релиза новых флагманов Samsung

The Elec: флагманские смартфоны Samsung Galaxy S24 анонсируют 17 января

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корейская корпорация Samsung анонсирует новые смартфоны 17 января. Такую дату называет корейское издание The Elec.

По информации источника в компании, презентации гаджетов Unpacked состоится 17 января. Мероприятие пройдет в американском городе Сан-Хосе. Сразу после окончания презентации Samsung откроет предзаказы на модели. Устройства появятся в продаже с 30 января.

Инсайдеры также раскрыли информацию, что IT-гигант запланировал релиз трех флагманов — стартового девайса Galaxy S24, улучшенной модели Galaxy S24+ и топового гаджета Galaxy S24 Ultra.

Журналисты издания PhoneArena предположили, что Samsung может рассказать о будущей презентации 2 января и открыть возможность предварительного бронирования. «Вторник, 2 января, вполне может стать днем начала резервирования предварительного заказа Galaxy S24», — заявили авторы.

В начале октября южнокорейская корпорация Samsung анонсировала процессор нового поколения Exynos 2400. Ожидается, что чип будут использовать в смартфонах серии Galaxy S24.

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      Андрей Ставицкий
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