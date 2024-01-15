Австралия утилизирует самолеты вместо отправки их Украине

ABC News: Австралия отправит вертолеты MRH-90 на свалку вместо передачи их Киеву

Австралия решила утилизировать списанные вертолеты MRH-90 Taipan, которые надеялась получить Украина. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что техника отправилась на свалку из-за проблем с безопасностью и эксплуатацией. Однако, несмотря на состояние вертолетов, в декабре прошлого года Киев попросил передать их ему.

Ранее заместитель командира вертолетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Кульбида раскритиковал вертолеты Ми-8, находящиеся в распоряжении армии. По его словам, они сильно устарели и больше подходят для музеев, чем для ведения боевых действий.