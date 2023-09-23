WP: вертолеты ВСУ Ми-8 больше подходят для музеев, чем для боевых действий

Находящиеся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) вертолеты Ми-8 сильно устарели. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил заместитель командира вертолетной бригады Евгений Кульбида.

По словам украинского военного, вертолеты Ми-8, которые производили еще в 1960-х годах, больше подходят для музеев, чем для ведения боевых действий. Например, в них отсутствует система предупреждения об обнаружении ракеты. Кульбида также призвал западных союзников сосредотачиваться не только на поставках F-16, но и увеличить авиационную поддержку в целом.

Другой украинский военный, командир самолета Евгений, также раскритиковал недостатки авиационной техники ВСУ. По его мнению, американские вертолеты Apache слишком сложны в управлении и вместо них Вашингтон мог бы поделиться боевыми вертолетами Cobra, которые были сняты с вооружения в 2020-м. Возможность запуска управляемых ракет поможет изменить динамику поля боя, пояснил Евгений.

9 августа летчик Максим Кузьминов угнал из Курска вертолет Ми-8 и направился на Украину. О произошедшем стало известно только 5 сентября. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно.