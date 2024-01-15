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12:45, 15 января 2024Бывший СССР

Белорусские военные инструкторы изучат опыт России на СВО

Минобороны Белоруссии: военных инструкторов отправят на подготовку в Россию
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусских военнослужащих отправят в Россию на курсы по подготовке военных инструкторов, курсанты отдельно изучат опыт Вооруженных сил (ВС) России, приобретенный при проведении специальной военной операции (СВО). Об этом заявило Минобороны Белоруссии в социальной сети X.

«Белорусские военнослужащие пройдут обучение в России, после чего в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки передадут полученный опыт подразделениям Вооруженных сил Беларуси», — указано в пресс-релизе.

Отмечается также, что в курсе будет сделан акцент на опыт, приобретенный ВС России в ходе ведения боевых действий в зоне СВО.

14 января в Белоруссии оценили отношения республики с Россией в военной сфере. По словам помощника главы министерства обороны полковника Валерия Ревенко, отношения Минска и Москвы в этой области равноправны.

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      Глеб Палехов
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