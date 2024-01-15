Белорусские военные инструкторы изучат опыт России на СВО

Минобороны Белоруссии: военных инструкторов отправят на подготовку в Россию

Белорусских военнослужащих отправят в Россию на курсы по подготовке военных инструкторов, курсанты отдельно изучат опыт Вооруженных сил (ВС) России, приобретенный при проведении специальной военной операции (СВО). Об этом заявило Минобороны Белоруссии в социальной сети X.

«Белорусские военнослужащие пройдут обучение в России, после чего в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки передадут полученный опыт подразделениям Вооруженных сил Беларуси», — указано в пресс-релизе.

Отмечается также, что в курсе будет сделан акцент на опыт, приобретенный ВС России в ходе ведения боевых действий в зоне СВО.

14 января в Белоруссии оценили отношения республики с Россией в военной сфере. По словам помощника главы министерства обороны полковника Валерия Ревенко, отношения Минска и Москвы в этой области равноправны.