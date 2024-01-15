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15:25, 15 января 2024Экономика

Бизнес обратился к российским властям с предложением

Торгово-промышленная палата призвала скорректировать экспортные пошлины в России

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Торгово-промышленная палата (ТПП) России обратилась к правительству страны с предложением скорректировать или отменить механизм экспортных пошлин для бизнеса. Просьбу принять решение по итогам оценки в I квартале 2024 года их влияния на экономику затронутых отраслей в беседе с «Известиями» озвучил глава организации Сергей Катырин.

По его словам, введенная прошлой осенью пошлина на 20 процентов российского экспорта с объемом изъятий 0,7 триллиона рублей, затронула в том числе нефтегазовую, горнодобывающую отрасли, сферу производства удобрений и «вводилась экстренно, без консультаций с бизнесом», на фоне чего «по факту как минимум удваивает фискальную нагрузку».

Глава ТПП указал, что пошлины дифференцированы «исключительно в зависимости от курса рубля к доллару», не учитывая положения дел на рынке в 2024 году. В связи с этим и предлагается оценить влияние соответствующего механизма.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны на срок до одного года. Так власти рассчитывают поддержать компании, попавшие под санкции, а также стимулировать поставки в указанные государства зерна, удобрений и сырья.

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      Дмитрий Воронин
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