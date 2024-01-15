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14:44, 15 января 2024Экономика

Бывший дистрибьютор Mercedes в России решил возить автомобили от Huawei

«Автодом»: экс-дистрибьютор Mercedes в России АО «МБ РУС» станет возить Huawei

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Бывший дистрибьютор Mercedes в России, входящее в ГК «Автодом» АО «МБ РУС», станет возить в Россию автомобили Huawei. Об этом решении сообщает пресс-служба компании.

Бывший партнер немецкого бренда заключил соглашение с китайской автокомпанией Seres Group, которая совместно с Huawei выпускает автомобили под брендом Aito. В России будут продаваться гибриды Seres Aito M5 и M7, а со второй половины 2024-го — также Seres Aito М9. Машины обещают обслуживать в сервисных центрах по всей стране.

Гибриды Aito M5 выпускают в Китае с 2022 года с электромоторами мощностью от 272 до 496 лошадиных сил. Внедорожник M7 оснащен двигателем мощностью 449 лошадиных сил, он способен разгоняться до 190 километров в час. Самый большой кроссовер линейки Aito М9 поставляется в двух версиях — с двумя электрическими двигателями мощностью 217 и 313 лошадиных сил, а также гибридной модификации с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 152 лошадиные силы и двумя электромоторами с отдачей 224 и 152 лошадиные силы.

В 2023 году на российском рынке официально появились 19 новых автомобильных брендов из Китая. Поставки в страну начали марки Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia, перечислили в РОАД. Всего число китайских автобрендов на российском рынке достигло 29, сообщили в ассоциации.

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      Вячеслав Агапов
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