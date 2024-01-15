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12:45, 15 января 2024Силовые структуры

Обвиняемого во взятке главного уральского десантника повысили на СВО в звании

Главу свердловского отделения Союза десантников РФ Тетерина повысили в звании
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Главного свердловского десантника признали негодным для СВО

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, которого судят по делу о получении взятки, повысили до старшего лейтенанта во время службы на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru.

Офицер вернулся из зоны СВО и участвует в рассмотрении своего уголовного дела. Его признали негодным к военной службе после получения ранения. В настоящее время десантник проходит курс реабилитации.

Адвокат рассказал, что Тетерин в зоне СВО выполнял задачи в штурмовой группе. Теперь если он и вернется в зону СВО, то уже в другом статусе.

Глава Союза десантников Урала был арестован 18 ноября 2021 года. По версии следствия, директор компании «Уралщебень», чье предприятие нанесло ущерб природе на сумму свыше 400 миллионов рублей, передал взятку посреднику, а тот отнес деньги Тетерину, который, как предполагалось, передаст их представителю прокуратуры.

В 2022 году Тетерин поехал в зону СВО, и процесс по его делу был приостановлен.

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      Любовь Ширижик
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