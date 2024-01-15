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11:25, 15 января 2024Силовые структуры

Главного свердловского десантника признали негодным для СВО

Главу Союза десантников Урала Тетерина признали негодным для СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Председателя Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве во взятках, признали негодным к военной службе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на его адвоката.

По данным издания, из-за этого он может не вернуться в зону специальной военной операции. Изначально он выполнял задачи в штурмовой группе. Теперь, если он и вернется в зону СВО, то уже в другом статусе, объяснил защитник.

Тетерин получил ранение и проходит курс реабилитации.

Глава союза десантников Урала был арестован 18 ноября 2021 года. По версии следствия, директор компании «Уралщебень», чье предприятие нанесло ущерб природе на сумму свыше 400 миллионов рублей, передал взятку посреднику, а тот отнес деньги Тетерину, который, как предполагалось, передаст их представителю прокуратуры.

В 2022 году Тетерин поехал в зону СВО и процесс по его делу был приостановлен.

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      Екатерина Кашурникова
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