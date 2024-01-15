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09:25, 15 января 2024Ценности

Дженнифер Лопес снялась на обложку альбома в прозрачном наряде российской марки

Дженнифер Лопес снялась на обложку в наряде российской марки Yanina Couture

Фото: @normanjeanroy / @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в фотосессии в наряде российского модного дома Yanina Couture. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость снялась на обложку первого за десять лет студийного альбома This Is Me…Now в прозрачном комбинезоне бренда с цветочным принтом. При этом волосы поп-исполнительнице уложили в объемную прическу, а на лицо ей нанесли макияж в нюдовых оттенках. От аксессуаров она отказалась.

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Известно, что автором снимка выступил фотограф Джин Рой. «Эксклюзивная обложка для винила», — подписала пост сама Лопес.

В декабре 2023 года пользователи сети высмеяли наряд Лопес словами «грязный шик». Папарацци запечатлели певицу вместе с матерью Гваделупе Родригес во время шопинга в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах поп-исполнительница была одета в объемные грязные джинсы и коричневый растянутый свитер.

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      Карина Черных
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