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13:45, 15 января 2024Силовые структуры

Экс-замглавы Минэкономразвития российского региона осудили за миллионную взятку

В Челябинске осудили бывшего первого замминистра экономического развития региона

Фото: Sergey Kolesnikov / Russian Look / Globallookpress.com

В Челябинске суд приговорил бывшего первого заместителя министра экономического развития области Антона Бахаева к четырем годам колонии строгого режима за коррупцию. Об этом рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Экс-замглавы регионального министерства признали виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в 2018 году осужденный получил от директора компании «Элефант-Формат» 2,9 миллиона рублей за содействие в заключении 13 договоров между «Элефант-Формат» и подведомственным региональному Минэкономразвития учреждением — Агентством международного сотрудничества Челябинской области. В результате фирма занималась проведением важного общественно-политического мероприятия.

Ранее заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту задержали за получение взятки.

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