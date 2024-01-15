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14:48, 15 января 2024Среда обитания

Эксперты призвали привязать лимон к кухонному крану

«БелНовости»: избавиться от накипи на кране удастся с помощью лимона

Фото: Cristina Anne Costello / Unsplash

Решить проблему появления накипи на кухонном кране удастся с помощью лимона. К использованию такого необычного метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, цитрусовые отлично помогают избавиться от некоторых загрязнений за счет содержащейся в них кислоты. Для того чтобы очистить кран от скопления накипи, образующейся из-за слишком жесткой воды, они посоветовали разрезать лимон пополам, а затем привязать его к крану так, чтобы мякоть прилегала к засоренному отверстию, и оставить на несколько часов. Эксперты заверили, что результат от этого действия будет виден сразу — вода станет течь гораздо лучше.

Ранее агроном Анастасия Коврижных назвала неожиданный способ применения туалетной бумаги.

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      Полина Кислицына
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