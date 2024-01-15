Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:18, 15 января 2024Путешествия

Европейцам предложили отдых в тематическом парке в стиле СССР с «допросом КГБ»

Европейцам предложили отдых в тематическом парке в стиле СССР в Вильнюсе

Кадр: Foil Arms and Hog / YouTube

Европейским туристам предложили отдых в тематическом парке Вильнюса, оформленном в стиле СССР, где их ждет «допрос КГБ», «обыск» со сторожевыми собаками и советский ужин. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Издание уточняет, что гости парка смогут на один день стать «гражданами тоталитарного государства» и осмотреть Подземный музей социализма. На входе посетителей встретят охранники с собаками.

«Вы попрощаетесь со своими вещами, деньгами, фотоаппаратами и мобильными телефонами, наденете советское потертое пальто и окунетесь в жизнь граждан СССР, полную напряжения и социальных особенностей», — говорится в описании локации.

Материалы по теме:
«Борются все, как могут» Безработица, пьянство, депрессия: чем живет самый грустный город Европы
«Борются все, как могут»Безработица, пьянство, депрессия: чем живет самый грустный город Европы
17 декабря 2018
«Не лезьте туда, где не ждут» У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
«Не лезьте туда, где не ждут»У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
4 декабря 2023

В самом парке туристам покажут советские передачи и магазины образца 1984 года, «допросят» в кабинете КГБ, научат исполнять гимн СССР и носить противогаз, дадут послушать музыку той эпохи и угостят советским ужином. На выходе гостям выдадут специальный сертификат и подарок советских времен.

По данным таблоида, программа «Назад в СССР — легкий путь» стоит около 1,4 тысячи рублей.

Ранее блогершу из Гонконга, приехавшую в Диснейленд в вульгарном наряде, раскритиковали подписчики. Звезда социальных сетей позировала для фото в детском парке развлечений в похожем на нижнее белье прозрачном топе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это однозначно подвиг». Подбитый над Азовским морем самолет ВКС России уцелел. Пилот сумел посадить его

      Популярная в России юмористка рассказала об отказе от съемок в шоу ТНТ

      Россиянин порезал незнакомцев на улице и попал в колонию

      Звездные стилисты назвали россиянкам модные тренды 2024 года

      В правительстве поддержали идею о конфискации имущества за дискредитацию армии

      Кошка спустя два года вернулась к потерявшим дом из-за пожара хозяевам

      Винтовка Raptor Tactical для СВО получила более эффективный калибр

      Участница «Фабрики звезд» родила в туалете кафе

      Власти пообещали «разогнать» модернизацию ЖКХ в России

      В России заявили о застое для Запада в ситуации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости