Европейцам предложили отдых в тематическом парке в стиле СССР с «допросом КГБ»

Европейцам предложили отдых в тематическом парке в стиле СССР в Вильнюсе

Европейским туристам предложили отдых в тематическом парке Вильнюса, оформленном в стиле СССР, где их ждет «допрос КГБ», «обыск» со сторожевыми собаками и советский ужин. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Издание уточняет, что гости парка смогут на один день стать «гражданами тоталитарного государства» и осмотреть Подземный музей социализма. На входе посетителей встретят охранники с собаками.

«Вы попрощаетесь со своими вещами, деньгами, фотоаппаратами и мобильными телефонами, наденете советское потертое пальто и окунетесь в жизнь граждан СССР, полную напряжения и социальных особенностей», — говорится в описании локации.

В самом парке туристам покажут советские передачи и магазины образца 1984 года, «допросят» в кабинете КГБ, научат исполнять гимн СССР и носить противогаз, дадут послушать музыку той эпохи и угостят советским ужином. На выходе гостям выдадут специальный сертификат и подарок советских времен.

По данным таблоида, программа «Назад в СССР — легкий путь» стоит около 1,4 тысячи рублей.

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