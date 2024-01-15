Astronomy & Astrophysics: обнаружена редкая холодная экзопланета

Астрономы сделали редкое открытие относительно маленькой холодной экзопланеты и ее массивного компаньона. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Ученые обнаружили планету с радиусом и массой между Землей и Нептуном, которая совершает оборот вокруг родительской звезды HD88986 в течение 146 дней. В системе также есть массивный объект, масса которого в 100 раз превышает массу Юпитера.

Наблюдения, проведенные с помощью космических телескопов TESS и CHEOPS, показали, что диаметр планеты примерно в два раз больше, чем у Земли. Температура ее атмосферы составляет всего 190 градусов Цельсия, что предоставляет ученым редкую возможность для изучения холодных атмосфер. Большинство обнаруженных экзопланет имеют температуру выше тысячи градусов Цельсия.

Астрономы предполагают, что из-за широкой орбиты экзопланета HD88986b, вероятно, изредка взаимодействовала с другими планетами в системе, а также потеряла достаточно мало массы из-за излучения центральной звезды. Таким образом, она, возможно, сохранила свой первоначальный химический состав.