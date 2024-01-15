Индиец предложил помощь больной британской туристке в поезде и изнасиловал ее

В Индии железнодорожный служащий изнасиловал британскую туристку в поезде и угодил в полицию. Подробностями истории поделилось местное издание The Hindu.

30-летняя путешественница ехала на Hampi Express из Хоспета в Бангалор, штат Карнатака. Через час после отправления поезда у британки сильно заболел живот, и она позвала одного из служащих, у которого на шее висела бирка, похожая на удостоверение.

По данным издания, индиец под предлогом помощи отвел туристку к раковине около туалета, а затем положил ее на свободное спальное место и закрыл шторы. После этого мужчина, воспользовавшись тем, что рядом никого нет, начал массировать ей живот, дотрагиваться до интимных мест и попытался поцеловать в губы.

Пострадавшая рассказала полиции, что из-за болезни она была очень слаба и не смогла вырваться из объятий индийца. Кроме того, она боялась звать на помощь из страха, что злоумышленник причинит ей еще больше вреда.

Уточняется, что стражи правопорядка после заявления путешественницы задержали и арестовали 22-летнего железнодорожного служащего по имени Басавараджа родом из Багалкота. Позже его отпустили под залог.

Ранее двое мужчин изнасиловали женщину у популярной туристической достопримечательности Индии — храма Гатарани в штате Чхаттисгарх. Кроме того, они сняли все на видео и пригрозили жертве опубликовать непристойный ролик в сети.