Инспектора Ростехнадзора обвинили в коррупции

В Уфе инспектора Ростехнадзора обвинили в получении взятки

В Уфе 34-летнего инспектора Западно-Уральского образования Ростехнадзора обвинили в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в декабре 2023 года инспектор отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора по Республике Башкортостан получил вознаграждение от представителя строительной компании. За 50 тысяч рублей он должен был игнорировать нарушения проверки объекта капитального строительства переустройства трубопровода на участке автодороги М-7 «Дюртюли – Ачит».

Отмечается, что преступление выявили сотрудники ФСБ. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса РФ. Сейчас он находится под домашним арестом.

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