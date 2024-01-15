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19:58, 15 января 2024Силовые структуры

Инспектора Ростехнадзора обвинили в коррупции

В Уфе инспектора Ростехнадзора обвинили в получении взятки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Уфе 34-летнего инспектора Западно-Уральского образования Ростехнадзора обвинили в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в декабре 2023 года инспектор отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора по Республике Башкортостан получил вознаграждение от представителя строительной компании. За 50 тысяч рублей он должен был игнорировать нарушения проверки объекта капитального строительства переустройства трубопровода на участке автодороги М-7 «Дюртюли – Ачит».

Отмечается, что преступление выявили сотрудники ФСБ. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса РФ. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее в Челябинске суд приговорил бывшего первого заместителя министра экономического развития области Антона Бахаева к четырем годам колонии строгого режима за коррупцию.

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      Екатерина Кашурникова
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