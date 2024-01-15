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11:49, 15 января 2024Силовые структуры

ФСБ возбудила дело против вступившей в украинскую организацию россиянки

ФСБ возбудила дело о госизмене против воюющей за Украину жительницы Ижевска

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против жительницы Ижевска, воюющей в запрещенной в России украинской террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Женщина вступила в военизированную террористическую организацию и участвует в деятельности, направленной против интересов России. В настоящее время в отношении нее ведутся следственные действия. За госизмену ей грозит до 20 лет, добавили в ФСБ.

26 декабря 2023-го сообщалось, что жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса. 43-летний мужчина действовал под руководством спецслужб Украины. У него дома были найдены инструкции по созданию взрывных устройств, детали для изготовления, а также средства связи с экстремистскими материалами и перепиской с кураторами.

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      Любовь Ширижик
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