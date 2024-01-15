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18:37, 15 января 2024Бывший СССР

Киргизский депутат просил вора в законе устранить президента и главу ГКНБ

Жапаров: депутат Жамгырчиев просил устранить президента Киргизии и главу ГКНБ
Жамгырчиев Эмил

Жамгырчиев Эмил. Кадр: Aman / YouTube

Депутат киргизского парламента Эмил Жамгырчиев просил известного в Узбекистане вора в законе устранить президента Киргизии Садыра Жапарова и главу государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбека Ташиева. Об этом рассказал сам глава государства в интервью агентству «Кабар».

«По информации, представленной мне, он незаконно пересек киргизско-узбекскую государственную границу, встретился с криминальным авторитетом Салимом Абдувалиевым по кличке Салимбайбача и попросил помочь ему уничтожить "двух друзей"», — рассказал Жапаров.

Согласно сведениям СМИ, «двумя друзьями» в Киргизии принято называть самого Жапарова и председателя ГКНБ Ташиева.

Жамгырчиева обвиняют в незаконном пересечении границы республики с Узбекистаном. 10 января, когда в парламенте рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности, Жамгырчиев скрылся от сотрудников ГКНБ, выпрыгнув со второго этажа здания законодательного собрания.

11 января ГКНБ Киргизии сообщило о массовых задержаниях фигурантов дела о майском государственном перевороте. В ведомстве заявили, что установили личности десятков злоумышленников в разных регионах республики.

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      Глеб Палехов
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