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16:52, 11 января 2024Бывший СССР

В Киргизии прошли массовые задержания по делу о госперевороте

ГКНБ Киргизии: десятки человек задержаны и допрошены по делу о госперевороте

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии провел массовые задержания по делу о государственном перевороте. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Как сообщили в ГКНБ, в ходе расследования дела об организации госпереворота генеральным директором компании KG Group Имамидином Ташовым были установлены десятки подозреваемых из разных регионов страны.

«В частности, получена информация о финансировании Ташовым подготовки к организации беспорядков. Задержаны фигуранты, причастные к планированию свержения власти. Гражданин М. А. И., как координатор в Ошской и Джалал-Абадской областях, должен был собрать и организовать людей для проведения массовых митингов под разными предлогами», — заявили в ведомстве.

10 января ГКНБ возбудил уголовное дело против Ташова и активиста Тилекмата Куренова по обвинению в насильственном захвате власти. Незадолго до этого предприниматель обвинил сотрудников ведомства в вымогательстве.

В мае 2023 года спецслужбы Киргизии также задержали группу лиц, подозреваемую в попытке госпереворота. При этом имена возможных заговорщиков не назывались.

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      Юрий Леонов
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