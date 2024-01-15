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15:40, 15 января 2024Путешествия

Китайцы массово устремились в один регион России

Почти 1,9 тысячи туристов из Китая посетили Приморье в Новый год

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Китайцы массово устремились в Приморский край — почти 1,9 тысячи туристов из азиатской страны посетили российский регион в Новый год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное агентство по туризму.

«За период новогодних праздников, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, в Приморье в рамках межправсоглашения между РФ и КНР в составе групп без виз въехало 1870 граждан КНР», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что главным местом пребывания иностранных путешественников стал Владивосток. «Здесь проживали, здесь же посещали мероприятия, — заявили в ведомстве. — Лишь одна группа выезжала в Уссурийск».

Ранее в январе стало известно, что российских туристов массово потянуло за рубеж в новогодние праздники. Турпоток в этот период вырос на 35-40 процентов. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

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