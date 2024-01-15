Кремль анонсировал встречу Путина с главой Минпросвещения

Песков анонсировал встречу президента Путина с главой Минпросвещения Кравцовым

Президент России Владимир Путин 15 января встретится с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня у него достаточно спокойный день с внутренней работой, у него идут рабочие встречи. Помимо прочего, у него будет с докладом министр просвещения Сергей Кравцов», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Путин уделяют вопросу обеспечения школьников питанием и транспортом особое внимание. Сегодня президент планирует выслушать доклад министра просвещения на эти темы.

Ранее сообщалось, что Путин перед Рождеством в Ново-Огарево встретился с семьями героев, которые не вернулись со специальной военной операции. По словам Пескова, в Москве для них была организована специальная культурная программа — посещение различных выставок, представлений, а также других праздничных мероприятий.