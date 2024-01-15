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16:05, 15 января 2024Экономика

Крупнейшей экономике Европы предрекли оживление

Bloomberg: экономика Германии может вырасти на 0,5 % по итогам 2024 года

Фото: Eventpress Kochan / IMAGO / Globallookpress.com

По итогам 2024 года экономика Германии, считающаяся крупнейшей в Европе, может постепенно перейти к восстановлению после спада в 2023-м. К концу декабря ВВП ФРГ может вырасти на 0,5 процента, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков.

Эксперты полагают, что оживлению крупнейшей экономики еврозоны будет во многом способствовать рост реальных доходов населения. Этот фактор, как ожидается, должен будет простимулировать увеличение потребительских затрат жителей Германии, считают аналитики.

В то же время экономисты предрекают, что темпы роста экономики ФРГ в этом году будут оставлять желать лучшего на фоне сохраняющейся высокой инфляции и не самых оптимистичных ожиданий представителей промышленного сектора. «Даже сохранение рецессии все еще возможно. Экономические проблемы остаются серьезными», — пришли к выводу эксперты.

Ранее аналитики Федерального статистического бюро ФРГ сообщили о сокращении экономики Германии на 0,3 процента по итогам четвертого квартала. На столько же ВВП страны снизилось и за весь 2023 год, уточнили в ведомстве. Глава бюро Рут Бранд связала подобную динамику с рядом факторов, включая повышение процентных ставок, а также ослабление внутреннего и внешнего спроса на немецкую продукцию.

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      Анатолий Акулов
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