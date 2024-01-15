Россиянам раскрыли правила поведения в застрявшем лифте

Эксперт Клюшнев: при застревании в лифте нужно зафиксировать вызов диспетчера

Застрявшему в лифте человеку нужно вызвать диспетчера и зафиксировать факт обращения к специалистам. Правила поведения в такой ситуации раскрыл россиянам исполнительный директор «Первой лифтовой ассоциации» Юрий Клюшнев, пишут «Вести Подмосковья».

Эксперт отметил, что важно четко объяснить произошедшее. Позже необходимо снова нажать тревожную кнопку и узнать, какие меры были приняты. В ситуации, когда из-за проблем с лифтом человек получает травмы или вред здоровью, следует обратиться в суд с письменным заключением врача. Тогда пострадавший сможет рассчитывать на компенсацию морального и физического ущерба.

«Свидетельством будет медицинское заключение травматолога или хирурга, который осматривал человека и делал назначения», — пояснил Клюшнев.

Ранее в Уфе сорвался лифт с несколькими мужчинами внутри. Во время спуска произошла поломка и кабина упала. В результате инцидента все остались живы.