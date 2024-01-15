Лотерейный миллиардер из российского города сможет купить золотой унитаз

Ura: лотерейный миллиардер из Тюмени сможет купить квартиру с золотым унитазом

Лотерейный миллиардер из Тюмени сможет купить квартиру с золотым унитазом. Подборку недвижимости, которую теперь может себе позволить житель российского города, сделало Ura.ru, основываясь на данных агентства недвижимости «Этажи».

После вычета налогов мужчина получит на руки 850 миллионов рублей. После этого он получит возможность приобрести самую дорогую квартиру, доступную для покупки в Тюмени. Речь идет о трехкомнатном жилье площадью 121 квадратный метр в центре города, его стоимость составляет 150 миллионов рублей. Среди особенностей интерьера — золотой унитаз.

Также победитель лотереи может приобрести одну из самых дорогих квартир в Москве, которая стоит 357 миллионов рублей. За эту сумму он получит пятикомнатную квартиру площадью более двухсот «квадратов» в премиальном жилом комплексе. Внутри жилья имеются SPA-зона и элементы из мрамора и дерева.

Кроме того, выигранная сумма позволит россиянину купить наиболее дорогую квартиру в Дубае стоимостью от 532 миллионов. Она будет располагаться в дизайнерском жилом комплексе Cavalli Couture, который в 2026 построят вдоль Дубайского канала. Здание отведут под эксклюзивную коллекцию из 70 премиальных апартаментов с просторными террасами и частными бассейнами.

Ранее стало известно, что на вторичном рынке Петербурга стоимость самой дорогой квартиры, выставленной на продажу, составляет в 2,2 миллиарда рублей.