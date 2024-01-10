Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Петербурга

Цена самой дорогой квартиры Петербурга составила 2,2 миллиарда рублей

Стоимость самой дорогой квартиры Петербурга на вторичном рынке, доступной для покупки в данный момент, оценили в 2,2 миллиарда рублей. Информацию о ней «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании Skolkovo Realty.

По данным аналитиков, речь идет о многокомнатном объекте, расположенном в Центральном районе города на Тверской улице. Специалисты отметили, что этот же лот является самым дорогим по цене квадратного метра — один «квадрат» в нем стоит 6,6 миллиона рублей.

Что касается первичного рынка Петербурга, то стоимость самой дорогой квартиры в новостройке оказалась той же — 2,2 миллиарда рублей. Строящийся объект площадью более чем в тысячу «квадратов» располагается в Петроградском районе и будет сдан в 2026 году. Цена квадратного метра в этом случае составляет 2,1 миллиона рублей.

Эксперты отметили, что всего по состоянию на декабрь 2023 года в Петербурге продавалось 117 квартир, где стоимость «квадрата» превышает миллион рублей. Из них 40 лотов были доступны для покупки на первичном рынке и 77 — на вторичном.

Ранее стало известно, что среди российских городов в 2023 году «вторичка» сильнее всего подорожала в Новокузнецке.