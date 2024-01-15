Медсестра ударила себя ножом рядом с больницей ради компенсации

Медсестра из Шотландии ударила себя ножом и обвинила в этом пациентку

Медсестра из Шотландии нанесла себе ранение кухонным ножом ради возможной компенсации. Об этом сообщает Daily Mirror.

Донна Максвелл, работающая в больнице Ailsa Hospital в городе Эр, заявила, что ее ударила ножом пациентка психиатрического отделения. Инцидент произошел 22 ноября 2023 года рядом с входом в больницу, именно там свидетели обнаружили Максвелл, когда она позвала на помощь. Прибывшим полицейским она описала нападающую как худую блондинку в темной куртке и вязаной шапке.

Однако через несколько недель под подозрение попала сама Максвелл, несмотря на то что она обвинила во всем незнакомку. Сначала прокурору показалось подозрительным ее описание инцидента и тот факт, что она не увидела в руках нападающей нож и не попыталась защититься. Вскоре благодаря усилиям детектива Джеймса Макголдрика была найдена видеозапись из местного супермаркета Tesco, на которую попал момент покупки Максвелл кухонного ножа — идентичного орудию преступления. В смартфоне женщины нашли удаленные поисковые запросы: «женская анатомия», «требование компенсации» и «получение компенсации для жертв преступлений».

После этого Максвелл предъявили обвинения в мошенничестве. Женщина отвергла их, заявив в суде, что такое предположение «не может быть дальше от правды».

Ранее сообщалось, что девушка-подросток из Великобритании соблазнила мужчину, с которым познакомилась онлайн, и напала на него. После атаки мужчина обратился в больницу, там его опросили полицейские, и дело передали в суд.