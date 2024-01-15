Минпросвещения анонсировало новую программу повышения квалификации педагогов

Кравцов: в России введут новую программу повышения квалификации преподавателей

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал новую программу повышения квалификации преподавателей «За горизонтами предмета». Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление министр сделал во время доклада президенту России Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы введем новую программу повышения квалификации педагогов. На встрече с "Учителями года" Евгения Владимировна обращалась к вам, — она учитель русского языка и литературы, является классным руководителем физико-математического класса, — и она просила организовать повышение квалификации именно по тому направлению, которое интересует ее школьников», — рассказал Кравцов.

Ранее стало известно, что в России планируется усилить подготовку по школьным предметам, которые не входят в Единый государственный экзамен (ЕГЭ). «В ближайшей перспективе усилим подготовку по предметам, которые не входят в ЕГЭ, — это музыка, изобразительное искусство, физкультура, труд», — пояснил тогда Кравцов.