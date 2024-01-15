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06:06, 15 января 2024Мир

В Германии раскритиковали Зеленского за поиск помощи Украине

Депутат бундестага Науйок: Зеленский ищет источники для помощи Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок раскритиковал политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса. Об этом он высказался в интервью Deutschland Kurier, опубликованном на YouTube.

Науйок раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за поиск помощи Украине и подчеркнул, что политик лишь смотрит, «где можно взять что-нибудь еще». Парламентарий добавил, что США «отходят все больше и больше» в ситуации с Украиной.

«А что мы делаем? Мы быстро подменяем! Ура! С четырех миллиардов евро бюджет (на военную помощь Украине. — прим. "Ленты.ру") увеличился до восьми миллиардов», — сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в бюджет страны на текущий год вложили восемь миллиардов евро прямой военной помощи Киеву.

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      Марина Совина
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