Москвичей предупредили о сильном снегопаде длиной в неделю

Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде в течение всей недели

В Москве в течение всей недели ожидаются обильные осадки. О сильном снегопаде в ближайшие дни жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством «Интерфакс».

По словам метеоролога, самые мощные осадки прогнозируются в четверг и пятницу, 18 и 19 января. «До 18 января количество выпавших осадков будет от двух до пяти миллиметров, а вот 18 и 19 января, в эти два дня, прогнозируются заметные снегопады, превышающие по интенсивности предыдущие дни, выпадет от 10 до 15 миллиметров осадков», — сообщил он. Помимо этого, в четверг из-за усиления ветра до 20 метров в секунду начнется метель. Специалист отметил, что в результате снегопада длиной в неделю в городе выпадет примерно 40 процентов от месячной нормы в 53 миллиметра.

Ранее в этот же день Вильфанд пообещал москвичам резкое потепление, которое продлится с 15 по 16 января включительно.