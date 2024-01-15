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14:33, 15 января 2024Силовые структуры

Мужчины устроили драку с перестрелкой у здания детского сада в российском городе

На Сахалине мужчины устроили драку со стрельбой у детского сада, двое пострадали

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Четверо мужчин устроили драку со стрельбой около здания детского сада в Макарове Сахалинской области. Двое из них пострадали, сообщает ИА АСТВ.

По данным издания, конфликт между мужчинами произошел днем в понедельник, 15 января, на улице 50 лет ВЛКСМ. Двое из них были вооружены. Как сообщают очевидцы, один из участников потасовки с пистолетом в руках пытался избить оппонента, пока тот защищался, а второй стрелял в воздух. В результате перестрелки двое мужчин получили травмы.

В управлении МВД по Сахалинской области уточнили, что причиной конфликта стала личная неприязнь. Сейчас полиция разыскивает остальных участников потасовки.

Ранее участников перестрелки во дворе жилого дома Тюмени объявили в федеральный розыск.

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      Олеся Мицкевич
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