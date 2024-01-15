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17:23, 15 января 2024Бывший СССР

На Украине допустили закрытие части университетов из-за дефицита студентов

Замглавы Минобразования Украины Винницкий: часть университетов могут закрыть

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Часть университетов на Украине могут закрыть из-за дефицита студентов. Такое решение допустил заместитель главы Министерства образования и науки республики Михаил Винницкий в интервью The Ukrainians.

Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети учреждений высшего образования, и речь идет не только о сокращении числа университетов, но об «улучшении их качества».

При этом замглавы Минобразования рассказал, что в этом году на Украине выпустились из школ 460 тысяч обучающихся, но в 2008 году их было 640 тысяч. «Дальнейшие прогнозы тоже неутешительные», — предупредил он.

Винницкий добавил, что в 2008 году в высших учебных заведениях обучались в среднем 6 700 студентов, а в 2021 году их число уменьшилось до 3 400 человек.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала о готовящихся поправках в законопроект о мобилизации. Среди прочего в парламенте рассмотрят возможность введения базовой общевойсковой подготовки в вузах с 2025 года.

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