На Украине призвали уклонистов сидеть дома и не кайфовать

Глава Николаевской ОВА Ким: уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью

Украинцы, уклоняющиеся от мобилизации, должны сидеть дома. Такое мнение высказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью YouTube-каналу «Мы-Украина».

По его словам, такие люди не имеют права «жить полноценной жизнью и кайфовать». Ким отметил, что причины, по которым граждане пытаются избежать мобилизации, могут быть разные, например, из-за страха. «Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие», — подчеркнул он.

Ранее глава региона призывал мобилизовать всех украинцев, а не ограничиваться полумиллионом человек. Как утверждает Ким, воевать должна вся страна, а все предприятия необходимо мобилизовать на военный лад.