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14:39, 15 января 2024Из жизни

Названа главная ошибка победителей лотерей

Советник Герасимов предостерег победителей лотерей от рассказов о выигрыше

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Финансовый советник Алексей Герасимов назвал главными ошибками лотерейных победителей стремление потратить всю сумму выигрыша как можно скорее, а также растраты, сделанные по советам близких. В беседе с «Лентой.ру» эксперт объяснил, что из-за этих факторов победители лотерей часто возвращаются к прежнему финансовому уровню спустя несколько лет.

«Статистика говорит о плохих показателях, потому что деньги "падают" сразу, и победитель не ценит их так, как если бы он их заработал, и с легкой руки тратит большие суммы. Кто-то покупает то, что давно хотел, кто-то начинает тратить деньги налево-направо: покупать то, что ему не нужно, давать в долг, вкладываться в проекты и финансовые пирамиды», — рассказал Герасимов.

Большинство людей спускают эти легкие деньги. Конечно, есть и хорошие примеры, но чаще всего победители через год-два остаются на том же уровне, на котором они и были до победы в лотерее, — обычно так и происходит

Алексей Герасимовфинансовый советник

Специалист также дал советы тем, кто получил денежные средства в результате победы в розыгрыше.

«Я рекомендую людям, которые что-то выиграли, не принимать решение быстро, а распланировать деньги, расставить приоритеты. Лучше всего в первые дни даже не рассказывать никому о выигрыше, потому что на эти средства сразу появляется много претендентов. Важно подходить с холодной головой к неожиданно поступившим деньгам», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее в Тюмени нашли мужчину, который выиграл один миллиард рублей в лотерею первого января. Несмотря на то что россиянин победил в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» две недели назад, он не спешил забирать призовые деньги. Некоторые местные жители даже усомнились в существовании победителя.

Однако по прошествии 14 дней мужчина, которого не могли найти, сам обратился в лотерейный центр в Москве. Как сообщили в компании «Столото», в настоящее время завершается процесс проведения необходимых процедур для получения выигрыша. Отмечается, что победитель стал третьим в России лотерейным миллиардером. После вычета налогов мужчина получит 850 миллионов рублей.

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      Кирилл Садовский
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