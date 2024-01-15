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11:41, 15 января 2024Забота о себе

Названы простые помогающие вернуться к тренировкам после праздников правила

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Вернуться к тренировкам после праздников без стресса и вреда для здоровья позволит соблюдение нескольких простых, но важных правил, заявила мастер-тренер XFIT Марина Шляхтина. Их она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего фитнес-тренер рекомендовала помнить, что любой перерыв в занятиях спортом неизбежно дает откат в показателях. Именно поэтому после даже короткой паузы нельзя начинать тренироваться в том же режиме, как до нее, предупредила эксперт. По ее словам, первые тренировки должны проходить в более щадящем режиме.

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Вторым помогающим вернуться к физической активности правилом Шляхтина назвала соблюдение баланса. В частности, она посоветовала не тренироваться больше перед отпуском или вынужденным перерывом. Подобная тактика, по словам фитнес-тренера, будет чревата стрессом для нервной системы, а ее восстановление занимает куда больше времени, чем восстановление мышц.

Во время перерыва в занятиях спортом Шляхтича рекомендовала хотя бы немного двигаться, больше гулять при возможности и следить за питанием. Также она призвала не забывать о системном подходе в занятиях спортом.

Если вы вернулись к тренировкам, необходимо делать это регулярно. Если же ходить в зал раз в неделю, каждое занятие будет как новое, что станет стрессом для организма. При этом после первой тренировки, даже легкой, могут болеть мышцы. Этого не стоит пугаться, и уж тем более делать очередной перерыв и ждать, когда все пройдет. Без физической активности, мышечная боль будет проходить в разы дольше по времени

Марина Шляхтинафитнес-тренер

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      Наталья Обрядина
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