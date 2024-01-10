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07:49, 10 января 2024Спорт

Россиянам дали пять советов для бега по снегу

Фото: Yuri Krupenin / Unsplash

Россиянам дали пять советов для бега по снегу. Они приводятся на сайте «Спортмастер Медиа».

В первую очередь авторы материала посоветовали выбирать правильную обувь. Кроссовки должны быть трейловыми, то есть иметь более прочную конструкцию, защитные элементы верха и зубастый протектор подметки. Они должны быть выполнены из непромокаемого материала, в идеале — мембраны.

Во-вторых, бегунам предложили надевать длинные носки и штаны с манжетами. Также можно использовать специальные гамаши или внешние гетры, которые предотвращают попадание снега и грязи в кроссовки.

В-третьих, отмечается важность правильного составления маршрута. Авторы рекомендуют не бегать по свежему снегу и выбирать для занятий только проверенные места.

Также россиянам посоветовали скорректировать темп и технику бега. Подчеркивается, что высокая скорость может привести к травмам. Наконец, авторы предложили перенести темповые тренировки в манеж или на дорожку.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Каневский дал советы по тренировкам в мороз. Эксперт рекомендовал бегунам тщательнее выбирать обувь, отдавая предпочтение кроссовкам-внедорожникам с утеплителем. Кроме того, любители аэробных нагрузок могут временно сменить бег на беговые лыжи.

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      Андрей Стрельцов
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